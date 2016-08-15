Стадион армейцев будет называться «Арена ЦСКА»

ЦСКА объявил название своего нового стадиона, который был достроен этим летом и вскоре будет введен в эксплуатацию.

«Арена ЦСКА» – уникальное современное спортивное сооружение, соответствующее нормам ФИФА и УЕФА.

Благодаря классической футбольной прямоугольной форме, близости газона к трибунам и отсутствию «мертвых зон» даже с самого отдаленного места болельщик будет иметь великолепный вид на поле. В угловых зданиях, примыкающих к арене, будут размещены гостиница, офисные помещения и спортивно-досуговые секции.

Над стадионом будет возвышаться 142-метровая угловая башня, из которой открываются великолепные панорамные виды на Москву. По форме башня имеет сходство с Кубком УЕФА, что еще больше подчеркнет победные традиции армейцев и будет напоминать о первом успехе российских клубов в престижных европейских турнирах.

Помимо футбольных матчей на стадионе планируется проводить другие спортивные и различные культурно-массовые мероприятия», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.