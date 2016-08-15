Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стадион армейцев будет называться «Арена ЦСКА»

15 августа 2016, 21:45
37

ЦСКА объявил название своего нового стадиона, который был достроен этим летом и вскоре будет введен в эксплуатацию.

«Арена ЦСКА» – уникальное современное спортивное сооружение, соответствующее нормам ФИФА и УЕФА.

Благодаря классической футбольной прямоугольной форме, близости газона к трибунам и отсутствию «мертвых зон» даже с самого отдаленного места болельщик будет иметь великолепный вид на поле. В угловых зданиях, примыкающих к арене, будут размещены гостиница, офисные помещения и спортивно-досуговые секции.

Над стадионом будет возвышаться 142-метровая угловая башня, из которой открываются великолепные панорамные виды на Москву. По форме башня имеет сходство с Кубком УЕФА, что еще больше подчеркнет победные традиции армейцев и будет напоминать о первом успехе российских клубов в престижных европейских турнирах.

Помимо футбольных матчей на стадионе планируется проводить другие спортивные и различные культурно-массовые мероприятия», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1471287000
Поздравляю с новой российской ареной!
Ответить
mgordeev
1471287353
Так как за арену Гинер должен Альфа банку, и все мы знаем кто там господин Авен, давний болельщик Спартака предлагаю обязать его назвать стадион например так: "Спартак-великий клуб-арена". Вот будет ржака.
Ответить
порт
1471288152
Только не арена, а ипподром.
Ответить
Дон Посей
1471288767
Ну не наю... арена почему-то ассоциируется с цирком. Лучше бы "Манеж ЦСКА- или бегают как кони, или как дети в ползунках... С ув
Ответить
lordmrv
1471291037
Это же хорошо, когда у нас появляются отличные стадионы. С хорошей вас ареной, болелы ЦСКА.
Ответить
Predator_utm
1471291483
Овес Арена
Ответить
СЛАВА 81
1471294255
Самый красивый стадион это Локомотив потом Лужники, потом Спартак . Цска далеко не красивый. И когда посещу сам Армейский стадион, уверен эмоций почти не будет. Это не потому , что я за Спартак болею.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1471319827
стадион полуквадрат хер поймешь одним словом
Ответить
REDWHITE_
1471324283
Внешне, это ТРЦ.)) А вот название!.... "Иго-го - Арена", "Хромая кляча" или "Качающийся пельмень" - гораздо лучше!
Ответить
Врач Зенита
1471324480
"Слуцкер-Арена" или "Гинер-Арена"
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
4
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+