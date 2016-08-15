Геркус: «Локомотив» обречен стать лучшим брендом России»

Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что московский клуб в ближайшее время должен стать лучшим брендом среди российских клубов.

«Что же касается преимуществ «Локомотива» как бренда, то ими являются уникальные болельщики, достаточно недавнее «золотое» поколение, которое вот только что отошло в сторону, замечательная все-таки бренд-платформа, связанная с акционером, с основным спонсором клуба – «Российскими железными дорогами». «Локомотиву» ничего не мешает стать действительно всенародным, всероссийским брендом – не только московским, но и объединить болельщиков со всей страны. Рано или поздно это случится – мы просто обречены стать лучшим брендом», – цитирует Геркуса «Локомотив Инфо».