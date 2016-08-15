Мутко подал документы на участие в выборах главы РФС

Президент РФС Виталий Мутко подал документы для участия в выборах главы организации. По словам функционера, он готов взять на себя всю ответственность за отечественный футбол.

«Документы уже там. Я подал документы. Радости никому не доставлю, кто думает, что я их не подам. Я буду выдвигаться в президенты РФС, понимаю всю ответственность за футбол. Моя задача сейчас – еще раз стабилизировать ситуацию: экономическую, организационную. Еще есть проблемы, которые нужно решить, надо наладить нормальное управление. Нужно найти и пригласить в РФС людей, которые прошли футбол, чтобы можно было спокойно вырастить нового президента РФС из этой среды и спокойно уже отдать нормально работающую организацию. Впереди чемпионат мира, и как минимум до 2018 года я возьму эту ответственность на себя», – сказал он.