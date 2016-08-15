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Мутко подал документы на участие в выборах главы РФС

15 августа 2016, 11:17
9

Президент РФС Виталий Мутко подал документы для участия в выборах главы организации. По словам функционера, он готов взять на себя всю ответственность за отечественный футбол.

«Документы уже там. Я подал документы. Радости никому не доставлю, кто думает, что я их не подам. Я буду выдвигаться в президенты РФС, понимаю всю ответственность за футбол. Моя задача сейчас – еще раз стабилизировать ситуацию: экономическую, организационную. Еще есть проблемы, которые нужно решить, надо наладить нормальное управление. Нужно найти и пригласить в РФС людей, которые прошли футбол, чтобы можно было спокойно вырастить нового президента РФС из этой среды и спокойно уже отдать нормально работающую организацию. Впереди чемпионат мира, и как минимум до 2018 года я возьму эту ответственность на себя», – сказал он.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Kosmotoga
1471250819
будет странным если после двух проваленых евро он победит на выборах.
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sidul1
1471253275
непотопляемый
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acer2003
1471253298
не сомневались (((
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alex1951
1471255046
...на участие пожалуста....но выбираться,это вы ,дядя ,не сюда.... вам бы в Питер в рыболовецкую артель....
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hjvfybcn
1471256968
непотопляемое говно
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Kulimen
1471257188
За Евро ответственность возьми и уволься ирод.
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Байкал-Сибирь
1471258741
Это жидовско- массонское существо не упакоится, пока все не растащит.
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Andrew01
1471261518
Я подал документы. Радости никому не доставлю, кто думает..... Всмысле: мне плевать на мнение общественности, я воровал, ворую и буду воровать....
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15426378s
1471266101
где будет проводится голосование? Я двумя руками буду против!!
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