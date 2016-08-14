Симонян: «Я приветствую приход Бердыева в «Спартак»

Вице-президент РФС и бывший игрок «Спартака» Никита Симонян прокомментировал информацию о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера красно-белых.

«Бердыев доказал, что он тренер высочайшей квалификации. Приветствую его приход, он умеет налаживать дисциплину и отношения как с игроками, так и в целом в клубе. Нынешние итальянские тренеры неплохие, профессионалы, но войдут ли они в штаб Бердыева, если он возглавит «Спартак»? Решать самому Курбану Бекиевичу – это в компетенции главного тренера», – заявил Симонян.