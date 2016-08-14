Червиченко: «Если Бердыев придет в «Спартак», то уже как минимум в следующем сезоне команда будет с трофеем»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что с приходом Курбана Бердыева на пост наставника красно-белых московский клуб в ближайшее время сможет завоевать трофей.

«Бердыев – это победы? Думаю, если он придет в «Спартак», то уже как минимум в следующем сезоне у команды будет либо Кубок России, либо золотые медали чемпионата. Не уверен, что прямо сразу они придут к чемпионству, но трофей в этом сезоне возможен, а в следующем – шансы будут еще выше», – сказал Червиченко.