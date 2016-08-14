Рио-2016. Бразилия и Гондурас вышли в полуфинал олимпийского турнира

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро определились два последних полуфиналиста турнира. Сборная Гондураса в ¼ финала с минимальным счетом обыграла команду Южной Кореи. Единственный мяч на 60-й минуте забил Элис. В другой встрече Бразилия выиграла у Колумбии со счетом 2:0 – голы забили Неймар и Луан.
Полуфинальные пары составят:
Бразилия – Гондурас.
Нигерия – Германия.
Олимпийские игры-2016. Четвертьфиналы
Гондурас – Южная Корея – 1:0
Гол: 1:0 – Элис, 60
Бразилия – Колумбия – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Неймар, 12, 2:0 – Луан, 83
Источник: Бомбардир.ру