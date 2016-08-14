Рио-2016. Бразилия и Гондурас вышли в полуфинал олимпийского турнира

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро определились два последних полуфиналиста турнира. Сборная Гондураса в ¼ финала с минимальным счетом обыграла команду Южной Кореи. Единственный мяч на 60-й минуте забил Элис. В другой встрече Бразилия выиграла у Колумбии со счетом 2:0 – голы забили Неймар и Луан.

Полуфинальные пары составят:

Бразилия – Гондурас.

Нигерия – Германия.

Олимпийские игры-2016. Четвертьфиналы

Гондурас – Южная Корея – 1:0

Гол: 1:0 – Элис, 60

Бразилия – Колумбия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 12, 2:0 – Луан, 83