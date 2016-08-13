Геркус: «У «Локомотива» есть стиль и философия»

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус уверен в том, что у московской команды есть собственный стиль и своя философия. Также новый руководитель клуба дал свою оценку итальянскому футболу.



«Мне импонирует игра сборной Италии. Когда я вижу компактные линии в команде, которая не даeт сопернику ни единого шанса, мне это нравится. У «Локомотива» есть стиль и философия, которая передаeтся от поколения к поколению. «Локо» старается играть компактно, в основательный футбол с острыми контратаками», – сказал он.