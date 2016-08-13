Сегодня ФИФА огласит вердикт по апелляции «Реала» на трансферный запрет

13 августа Апелляционный комитет ФИФА должен принять решение по апелляции «Реала» на трансферный запрет.

Напомним, что 15 января дисциплинарный комитет ФИФА запретил «королевскому клубу» регистрировать новых игроков, так как клуб нарушил правила, ограничивающие переходы несовершеннолетних футболистов.

Сразу после этого «Реал» подал апелляцию на это решение, и уже с 29 января запрет был приостановлен.

Если же ФИФА оставит свое решение в силе, то у «Реал»а не будет возможность заявлять новичков в течение двух ближайших трансферных окон.