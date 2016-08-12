Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» планирует увеличить процент посещаемости домашних матчей на 30 процентов

«Локомотив» планирует увеличить процент посещаемости домашних матчей на 30 процентов

12 августа 2016, 19:35
5

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что намерен найти общий язык с болельщиками московской команды и увеличить процент посещаемости домашних матчей.

«В этом году мы рассчитываем на большую, чем в прошлом году посещаемость. Думаю, надо вырасти процентов на 25-30, а в идеале мы хотели бы, чтобы стадион был полным на каждой игре. Думаю, будем постоянно встречаться с активом болельщиков, придумывать разные формы общения и встречи с командой. Будем максимально открыты для общения, мы должны стать футбольным клубом, куда люди будут приходить, как в свой второй дом. Для этого надо разговаривать, и я буду всегда это делать, как и настраивать всех остальных на такое отношение.

На фанатскую трибуну буду стараться ходить часто. Не на весь матч, но буду заходить, потому что надо понимать, что люди чувствуют, хорошо ли им там, какие их волнуют проблемы. У нас несколько групп секторов: надо прийти и на фанатскую трибуну, и на семейный и центральные сектора, и к ВИП-клиентам, ведь они тоже должны быть во внимании. Мы не хотим делать разницу между одними болельщиками и другими, ведь все болельщики очень важны. В клубе есть много позитивных вещей, но есть очевидный спад популярности среди болельщиков. Сейчас разбираемся, узнаем, почему стало меньше людей, что с продажами билетов, абонементов», – сказал Геркус.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Joko21
1471020396
взялся прям основательно. По крайней мере вера есть в положительный исход. Уже видно, что человек хочет вернуть былую славу клубу хотя бы тем, что готов вернуть в структуру клуба легенд
Ответить
Каратель помойников
1471022411
будут всех кто не в рейсе на стадион сгонять(машинисты,проводницы и пр.)
Ответить
sergan113
1471025415
С начала уровень игры повысьте.Ну хотя бы процентов на 10.
Ответить
Joker Loko
1471038445
рады будем видеть...
Ответить
yorgenbarenz
1471068230
Чем шляться по трибунам и брататься,как в своё время покойный Немцов,( с бутылкой водки к протестующим шахтёрам сходил)вы ,там,сократите свой паразитический аппарат,урежьте свои непомерные оклады,а,главное,-прикупите 3-х -4-х классных игроков,чтобы команда вновь стала конкурентной.Народ и потянется.
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+