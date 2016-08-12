«Локомотив» планирует увеличить процент посещаемости домашних матчей на 30 процентов

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что намерен найти общий язык с болельщиками московской команды и увеличить процент посещаемости домашних матчей.

«В этом году мы рассчитываем на большую, чем в прошлом году посещаемость. Думаю, надо вырасти процентов на 25-30, а в идеале мы хотели бы, чтобы стадион был полным на каждой игре. Думаю, будем постоянно встречаться с активом болельщиков, придумывать разные формы общения и встречи с командой. Будем максимально открыты для общения, мы должны стать футбольным клубом, куда люди будут приходить, как в свой второй дом. Для этого надо разговаривать, и я буду всегда это делать, как и настраивать всех остальных на такое отношение.

На фанатскую трибуну буду стараться ходить часто. Не на весь матч, но буду заходить, потому что надо понимать, что люди чувствуют, хорошо ли им там, какие их волнуют проблемы. У нас несколько групп секторов: надо прийти и на фанатскую трибуну, и на семейный и центральные сектора, и к ВИП-клиентам, ведь они тоже должны быть во внимании. Мы не хотим делать разницу между одними болельщиками и другими, ведь все болельщики очень важны. В клубе есть много позитивных вещей, но есть очевидный спад популярности среди болельщиков. Сейчас разбираемся, узнаем, почему стало меньше людей, что с продажами билетов, абонементов», – сказал Геркус.