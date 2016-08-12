Киричек назначен на должность исполнительного директора «Локомотива»

Исполнительным директором «Локомотива» назначен Алексей Киричек. Об этом сегодня заявил президент клуба Илья Геркус.

Отметим, что Киричек работал в системе «Локомотива» с 2006 по 2010 год. Тогда он занимал должность первого вице-президента клуба.



«Алексей Киричек назначен на пост исполнительного директора, у него будет широкий спектр обязанностей. Кадровые изменения ещe ожидаются, но это вопрос, который решается оперативно. Сколько конкретно человек придeт – я сказать не могу», – сказал Геркус.