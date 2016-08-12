Геркус: «Перед «Локомотивом» стоят высокие цели и задачи»

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о встрече с футболистами московской команды, на которой он озвучил им цели на ближайшее будущее.

«Я ездил на базу, встречался с людьми. У нас есть список первоочередных задач, которые мы должны решать немедленно. Обсудил сегодня с маркетинговой службой возобновление абонементной программы.

Провели встречу с игроками на нашей базе, где тренируется команда. Где же еще с ними встречаться? Раньше никогда не общался с командой «Локомотив», поэтому не могу сказать, долго длилась встреча или нет, мне не с чем сравнивать. Я просто представился и рассказал, как мы будем жить дальше. Озвучил высокие цели и задачи, которые стоят перед клубом и командой. Попросил ребят настроиться на работу», – сказал Геркус.