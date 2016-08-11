Геркус: «Я понимаю важность традиций в футболе»

Илья Геркус обратился к болельщикам, футболистам и тренерскому штабу «Локомотива». Напомним, что вчера Геркус сменил Ольгу Смородскую на должности президента клуба.

«Дорогие друзья!



С сегодняшнего дня я с гордостью приступаю к работе в футбольном клубе «Локомотив» – клубе с потрясающей историей, великим наследием и особенными болельщиками.



На любого, кто приступает к работе в «Локомотиве», накладывается огромная ответственность, и я в полной мере осознаю ее. Мне известно об ожиданиях и надеждах болельщиков, и я готов приложить все усилия для того, чтобы оправдать их.



Я понимаю важность традиций в футболе. Ветераны и сотрудники клуба, внесшие неоценимый вклад в развитие «Локомотива», должны быть всегда рядом, их судьба – это и судьба самого клуба. Для меня будет огромной честью работать рядом с такими людьми.



«Локомотив» – это не только команда РФПЛ, но и чемпион молодежного первенства, одна из сильнейших академий страны. Выстраивание системы, при которой талантливая молодежь будет оставаться в клубе, усиливая основной состав, является одним из приоритетов моей работы.



Клуб входит в семью российских железных дорог и должен стать флагманом, лицом одной из системообразующих российских отраслей. «Локомотив» должен быть гордостью РЖД, в том числе успешным коммерческим проектом самого высокого уровня.



Искренне ваш, Илья Геркус», – сказал он.