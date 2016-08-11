С осени к строительству «Крестовского» привлекут три тысячи рабочих

Число рабочих, привлеченных к строительству стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, с сентября возрастет до трех тысяч человек. Сейчас здесь рабочих почти втрое меньше.

«В соответствии с утвержденным графиком мобилизации рабочей силы на объекте планируется увеличение численности рабочих к 20 августа до 2 тысяч человек, к 30 августа – до 3 тысяч человек. В настоящее время на объекте занято 1017 человек», – комментируют ситуацию на портале администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, что «Крестовский» будет принимать матчи ЧМ-2018.