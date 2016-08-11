Геркус: «Верю, что Пашинин окажется спасителем ситуации»

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, как обстоят дела с поиском нового главного тренера команды.

– Правда ли, что вы встречались с Бердыевым на предмет его работы в «Локомотиве»?

– Без комментариев.

– Вы приступили к поиску главного тренера?

– Мой официальный первый рабочий день в клубе в четверг. Именно тогда займусь вопросом поиска наставника. Конечно, анализ ситуации и поиск фактуры уже ведется.

В то же время могу сказать, что сейчас все наши надежды связаны с тем, что Пашинин, исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива», проявит себя по максимуму. Он один из кандидатов. Олег – не чужой для «Локомотива» человек, и в непростом положении, в котором сейчас оказалась команда, полагаюсь на его опыт. Очень на него рассчитываю, можно сказать, что я сейчас – личный фанат Пашинина.

Верю, что Олег окажется спасителем ситуации. Говорю совершенно искренне. Пашинин всегда импонировал как очень надежный футболист, один из символов того, великого «Локо». Буду в восторге, если у него все станет получаться.