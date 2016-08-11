Наумов: «При Смородской в «Локомотиве» был застойный период»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о том, каким руководителем была Ольга Смородская, которая на днях покинула столичный клуб.

«Я очень негативно отношусь к тому, что происходило в «Локомотиве» в последние годы. Там был застойный период, который мне очень не нравился.

Взяли и закрыли «Локомотив-2». Я обижен на Ольгу Юрьевну, потому что «Локомотив-2» — это мое детище. Я первым его создавал — еще не было нынешних «Спартака-2» и «Зенита-2». И была еще в 2008 году идея создать фарм-клуб, который в 2011 году уже должен был играть в первой лиге. Мы нашли под этот проект деньги, купили автобус, сделали медицинский центр и построили малую спортивную арену в Черкизове.

А закрытие общеобразовательной школы при интернате рядом со стадионом — это вообще катастрофа! Лучше закрыть сразу весь интернат, поскольку теперь 12-летний паренек, приехавший из Новосибирска, должен бегать по Москве и искать школу, чтобы получить общее образование, а это ни в какие ворота не лезет.

В эту школу еще Филатов (президент «Локомотива» в 1992–2006 годах — прим. ред.) очень серьезно вложился. И я много сил потратил, чтобы ее удержать. Непонятно, зачем ее нужно было закрывать, лишив работы учителей и оставив здание в простое.

Мне кажется, что работа клуба тормозила работу команды. Бывает, что клуб тащит назад команду — как это сейчас, на мой взгляд, может произойти в «Ростове», – сказал Наумов.