Геркус: «Смородская уходит из «Локомотива» с явной грустью»

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал свое назначение и рассказал о разговоре с Ольгой Смородской.
– Меня назначали, пожелали успеха, все прошло в официальном ключе, без лирики.
– Ольга Смородская ушла по собственному желанию?
– Не могу комментировать эту часть совета директоров. Мы пообщались – показалось, что Ольга Юрьевна уходит с явной грустью.
– Как сложился разговор со Смородской?
– Достаточно откровенно.
– Что она посоветовала на прощание?
– Дала пару советов, больше технического свойства – по поводу поля и стадиона. Боюсь, что это не столь интересно широкой аудитории.
Источник: «Спорт-Экспресс»
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зато мы, болельщики, очень даже рады. посмотрим, что будет с локо с новым президентом.