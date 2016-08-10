Геркус: «Смородская уходит из «Локомотива» с явной грустью»

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал свое назначение и рассказал о разговоре с Ольгой Смородской.

– Меня назначали, пожелали успеха, все прошло в официальном ключе, без лирики.

– Ольга Смородская ушла по собственному желанию?

– Не могу комментировать эту часть совета директоров. Мы пообщались – показалось, что Ольга Юрьевна уходит с явной грустью.

– Как сложился разговор со Смородской?

– Достаточно откровенно.

– Что она посоветовала на прощание?

– Дала пару советов, больше технического свойства – по поводу поля и стадиона. Боюсь, что это не столь интересно широкой аудитории.