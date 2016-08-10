«Локомотив»: «Смородская сама приняла решение уйти из клуба»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркнул, что Ольга Смородская сама приняла решение об уходе с поста президента московского клуба.

«Наш совет директоров с большим уважением относится к Ольге Смородской, к результатам, которых при ней добился клуб. Но она долгое время работала в клубе, и это прежде всего было ее решение. А клуб удовлетворил заявление Ольги Юрьевны. Понимаете, когда долгое время работаешь в одном месте, надо, наверное, что-то менять», – сказал Мещеряков.