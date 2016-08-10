«Зенит-Арену» будет достраивать компания «Метрострой»

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге достроит «Метрострой». Об этом сообщил генеральный директор компании Вадим Александров.

«Метрострой» является основным строителем петербургского метрополитена. 46% акций компании принадлежит администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее администрация города расторгла контракт с подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» из-за дефицита в размере 2,5 миллиарда рублей. При этом компания обвинила власти города в намеренных срывах сроков строительства.