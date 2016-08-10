Смородская покинула пост президента «Локомотива»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская объявила об уходе из московского клуба.

«Дорогие друзья!

Моя работа на посту президента футбольного клуба «Локомотив» завершена.

За эти шесть лет многое пережито. Были ошибки и достижения, разочарования и открытия. Но ни с чем не сравнить состояние абсолютного счастья, которое может приносить футбол. Когда твою любимую команду торжественно награждают медалями. Когда в раздевалку вносят кубок, и льется шампанское. Когда клубная Академия ежегодно выпускает десятки талантливых футболистов.

Желаю болельщикам, команде, сотрудникам клуба, всем причастным и неравнодушным к «Локомотиву» новых побед!

Мое сердце осталось с «Локомотивом», – сообщила Смородская.