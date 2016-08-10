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Смородская покинула пост президента «Локомотива»

10 августа 2016, 12:19
11

Президент «Локомотива» Ольга Смородская объявила об уходе из московского клуба.

«Дорогие друзья!

Моя работа на посту президента футбольного клуба «Локомотив» завершена.

За эти шесть лет многое пережито. Были ошибки и достижения, разочарования и открытия. Но ни с чем не сравнить состояние абсолютного счастья, которое может приносить футбол. Когда твою любимую команду торжественно награждают медалями. Когда в раздевалку вносят кубок, и льется шампанское. Когда клубная Академия ежегодно выпускает десятки талантливых футболистов.

Желаю болельщикам, команде, сотрудникам клуба, всем причастным и неравнодушным к «Локомотиву» новых побед!

Мое сердце осталось с «Локомотивом», – сообщила Смородская.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (11)
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Karpathian
1470821166
Слава Аллашеньке))))
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mdu86
1470821227
Свершилось
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zra78
1470822779
Свершилось
Ответить
Измайловский Кочегар
1470822852
Ну наконец-то.
Ответить
zenitforever2015
1470822876
Ставим + !
Ответить
bringing
1470823191
Ей не только из Локомотива уходить надо,а из футбольного Мира совсем,да подальше.
Ответить
Etiainen
1470826923
ребятааааа!!! открываем шампанское!
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bset
1470827280
Жаль, что в сердцах болельщиков Смородская не останется. Это как надо довести фанатов, чтобы они перестали ходить на матчи своей команды...
Ответить
yorgenbarenz
1470830230
Совсем нет совести у суки.О достижениях и шампанском наплела.Какие достижения? Гробила команду,стерва !
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LokoBars
1470833938
всех поздравляю! Хуже чем при ней не будет точно
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