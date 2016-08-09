К ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге создадут туристическую полицию

В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 будет создана туристическая полиция. Об этом заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев. По его словам, проект может быть запущен уже в 2017 году к началу Кубка конфедерации.

« К чемпионату мира-2018 мы планируем реализовать специальную программу. Она предполагает создание туристической полиции, которая будет работать в местах скопления туристов.

Проект находится в стадии разработки. Мы провели рабочую встречу с руководством правоохранительных органов и сейчас направили письмо начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в котором изложили это предложение. Дальнейшие темпы работы будут зависеть от возможностей МВД.

В период проведения в городе чемпионата мира по хоккею у туристов были сложности с переводом. К новому чемпионату нужно решать эту проблему.

Количество туристов у нас превышает количество жителей, это требует внимания. Однако бесконечно расти туристический поток не может, поэтому важны также структурные изменения, появление новых групп туристов, таких как иранские, число которых в этом году выросло в два раза. Мы ставим своей главной задачей расширение сезона, чтобы город принимал туристов круглый год», – сказал он.