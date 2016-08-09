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К ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге создадут туристическую полицию

9 августа 2016, 09:17
9

В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 будет создана туристическая полиция. Об этом заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев. По его словам, проект может быть запущен уже в 2017 году к началу Кубка конфедерации.

« К чемпионату мира-2018 мы планируем реализовать специальную программу. Она предполагает создание туристической полиции, которая будет работать в местах скопления туристов.

Проект находится в стадии разработки. Мы провели рабочую встречу с руководством правоохранительных органов и сейчас направили письмо начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в котором изложили это предложение. Дальнейшие темпы работы будут зависеть от возможностей МВД.

В период проведения в городе чемпионата мира по хоккею у туристов были сложности с переводом. К новому чемпионату нужно решать эту проблему.

Количество туристов у нас превышает количество жителей, это требует внимания. Однако бесконечно расти туристический поток не может, поэтому важны также структурные изменения, появление новых групп туристов, таких как иранские, число которых в этом году выросло в два раза. Мы ставим своей главной задачей расширение сезона, чтобы город принимал туристов круглый год», – сказал он.

Источник: ТАСС
Россия
Комментарии (9)
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Black Giz
1470725172
Для начала стадион достройте. А то и полиция не понадобится))
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ZENIT GOAL
1470725749
Какой ЧМ?Вы стадион ещё не достроили.И,судя по всему, с Кубком Конфедераций мы пролетаем уже,а вы про полицию болтаете.
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yorgenbarenz
1470730062
О голубых ещё продумайте.Много их на случку приедет.Отдельный батальон из добровольцев-педерастов соберите.
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df4fhghr
1470734764
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
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Kos77
1470735030
Будут учить, как файеры вставлять))) Гы-гы-гы
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1470744532
Если стадион будет готов и город цел от последствий стихии.
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