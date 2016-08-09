В Москве отчитались о ходе работ на стадионе «Лужники»

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев проинформировал журналистов о ходе работ на стадионе «Лужники». Напомним, что на этой арене будут проходить матчи ЧМ-2018.

«На Большой спортивной арене «Лужники» строители приступили к работам по засеву натурального газона. До этого на поле был сформирован многослойный «пирог» из систем обогрева, дренажа и аэрации.

Уже через три недели после засева на стадионе «Лужники»появится травяное покрытие высотой 3-4 сантиметра. В сентябре будут проведены работы по укрепления газона. Для этого будет применена система Sisgrass – технология внедрения искусственно волокна в натуральную травяной поверхность.

На глубину 20 см встраиваются более 20 миллионов искусственных травяных волокон. Корни натуральной травы переплетаются с искусственным материалом, и это позволяет закрепить поверхность поля», – сказал Бочкарев, слова которого приводит официальный сайт Департамента строительства Москвы.

Завершить работы на «Лужниках» планируется к концу 2016 года.