Карпин: «Спартаку» нужен тренер, который будет иметь доверие руководства»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своим мнением о кандидатуре на пост наставника красно-белых.

«Нужен тот, кто будет иметь доверие со стороны акционеров и владельцев клуба, которые будут понимать, что хочет тренер в дальнейшем построить. Если это будет, может что-то получиться.

В мае, когда ходили разговоры про возможный приход тренера, понятно, что доверие у Аленичева никакого не было. Случилась первая осечка, сразу последовало его увольнение или уход из «Спартака», – заявил Карпин.