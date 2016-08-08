«Спартак» – «Крылья Советов». Гол Ещенко

Да-а, вот забил бы Ещенко АЕКу и всё было бы гораздо веселее...
«Спартак» в матче 2-го тура Премьер-лиги обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче провел Андрей Ещенко.
1:0 – Ещенко, 70.
«Спартак» в матче 2-го тура Премьер-лиги обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче провел Андрей Ещенко.
1:0 – Ещенко, 70.
Да-а, вот забил бы Ещенко АЕКу и всё было бы гораздо веселее...
Из мемуаров Массимо Каррера:
«08 августа 2016 года для меня особенный день. Мне тогда поручили временно возглавить московский «Спартак» в матче РФПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Чтобы развеять миф о себе как о классическом итальянском тренере, да ещё и тренере защитников, я дал установку ребятам сыграть в РОМАНТИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ. Русские это любят, они ведь все в душе романтики! Ух… Когда вспоминаю свои эмоции во время матча, то меня до сих пор бросает то в жар, то в холод… Забить мы могли мячей десять – пятнадцать, но и пропустить пять или шесть. К счастью, наш защитник Ещенко забил красивый и совершенно нехарактерный для него гол головой и мы выиграли со скромных счётом 1:0. Понимаю, что если оценивать слишком строго по меркам современного футбола ту игру, то можно много критических стрел отправить в адрес и линии защиты, и линии атаки, но матч получился красивым и захватывающим! За что спасибо и соперникам. Игроки у них пусть были и классом пониже, чем у нас, но огрызались отменно! Да и бельгийский тренер Франк Веркаутерен их многому научил».