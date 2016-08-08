Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» – «Крылья Советов». Гол Ещенко

    «Спартак» в матче 2-го тура Премьер-лиги обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче провел Андрей Ещенко.

    1:0 – Ещенко, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2016 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 августа 2016, 23:03

      Да-а, вот забил бы Ещенко АЕКу и всё было бы гораздо веселее...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 августа 2016, 21:40

      Из мемуаров Массимо Каррера:
      «08 августа 2016 года для меня особенный день. Мне тогда поручили временно возглавить московский «Спартак» в матче РФПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Чтобы развеять миф о себе как о классическом итальянском тренере, да ещё и тренере защитников, я дал установку ребятам сыграть в РОМАНТИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ. Русские это любят, они ведь все в душе романтики! Ух… Когда вспоминаю свои эмоции во время матча, то меня до сих пор бросает то в жар, то в холод… Забить мы могли мячей десять – пятнадцать, но и пропустить пять или шесть. К счастью, наш защитник Ещенко забил красивый и совершенно нехарактерный для него гол головой и мы выиграли со скромных счётом 1:0. Понимаю, что если оценивать слишком строго по меркам современного футбола ту игру, то можно много критических стрел отправить в адрес и линии защиты, и линии атаки, но матч получился красивым и захватывающим! За что спасибо и соперникам. Игроки у них пусть были и классом пониже, чем у нас, но огрызались отменно! Да и бельгийский тренер Франк Веркаутерен их многому научил».

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11