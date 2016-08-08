Зобнин: «Нам необходимо обыгрывать «Крылья»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о настрое своей команды на предстоящий матч второго тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

«Нам необходимо обыгрывать эту команду. Главное – не допустить недооценки соперника. Самарцы в прошлом сезоне сохранили себе место в премьер-лиге. Тренер работает с клубом уже долго. Нам предстоит серьезная игра. В каком настроении выйдем на эту встречу, как подготовимся, так и проведем ее», – сказал Зобнин.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» запланирован на понедельник, 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.