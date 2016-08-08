Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Кемерове, имел стаж вождения 6 месяцев

Водитель микроавтобуса, который попал в ДТП при перевозке из Новокузнецка в Кемерово футболистов местной команды, как оказалось, имеет малый стаж. Он получил водительские права лишь полгода назад. За это время он четыре раза совершал административные правонарушения.

«Управлял микроавтобусом 18-летний водитель. Права он получил полгода назад. За это время он четыре раза совершал административные правонарушения», – рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье вечером в Кемеровском районе на 12 км трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. В результате ДТП один человек скончался на месте, остальные были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель не пострадал.