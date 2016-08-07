Орлов: «Дзюбе нужна обслуга, а «Зениту» – не один забивной футболист»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» нуждается в приобретении нескольких забивных футболистов.

«Команде нужен забивной футболист, и даже не один. Форварды, которые гарантировали бы 10-15 голов за сезон. Да, восстановится после повреждения Артем Дзюба – но нужно признать, что этому нападающему нужна обслуга, кто-то должен готовить атаки, чтобы Дзюба забивал. А как раз таких комбинаций пока мало – значит и одного Дзюбы недостаточно, ему без командной комбинационной игры в атаке будет трудно», – сказал Орлов.