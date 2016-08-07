Моуринью: «Если бы у меня было 20 новых игроков, мне было бы легче»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями перед новым сезоном и сравнил свою команду с командой Луи ван Гаала.

«Мои команды отличаются от команд ван Гаала. Я не говорю, что они лучше. Просто они другие. Изменить стиль игры всегда трудно. Мне было бы намного легче, если бы у меня было 20 новых игроков и все пришлось бы начинать с нуля.

После двух лет работы под руководством другого тренера у моих игроков в голове есть вещи, которые они делают автоматически. И это трудно изменить», – заявил Моуринью.