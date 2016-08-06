Рейнгольд: «Аленичев просто не готов тренировать «Спартак», это не тульский «Арсенал»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после отставки Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака» выразил мнение, что российский специалист просто не готов тренировать московский клуб.

«Отставка Аленичева? Будь я владельцем клуба – я бы его выгнал. Лига Европы – это не только большая афиша, но и возможность серьезного заработка, владелец клуба именно так и будет думать. Аленичев – спартаковец, но его тренерские качества... С другой стороны, есть ли кандидатуры на его место?! Как бы там ни было, мне вчера абсолютно стало ясно, что Дмитрий просто не готов тренировать «Спартак». Это не тульский «Арсенал», это «Спартак», забывать об этом нельзя», – сказал Рейнгольд.