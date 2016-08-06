Колосков: «Может, Аленичеву еще рано работать в «Спартаке»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход из московской команды главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Я бы не сказал, что это неожиданная для меня новость. Я понимал, что Аленичев все время был на грани в «Спартаке». И в то время, когда принял команду, и в середине прошлого сезона, и в конце.

Может быть, ему было пока рановато работать в «Спартаке». Все мы рассчитывали, что в лице Аленичева появится один из российских тренеров, с которым будет связано будущее нашего футбола», – заявил Колосков.