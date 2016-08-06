Аленичев не получит компенсацию за разрыв контракта со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не получит денежной компенсации за уход из московского клуба. Об этом сообщил журналист «Спорт-экспресса» Игорь Рабинер.

«По моей информации, ради возможности работать в “Спартаке” он пошел на то, чтобы в прошлое межсезонье не прописать в контракте отступные в случае отставки, инициированной клубом.

А сейчас расставание, по моим данным, оформлено по соглашению сторон. То есть расчет с Аленичевым будет произведен по КЗоТу», – сообщил Рабинер.