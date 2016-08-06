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  • Аленичев не получит компенсацию за разрыв контракта со «Спартаком»

Аленичев не получит компенсацию за разрыв контракта со «Спартаком»

6 августа 2016, 09:43
11

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не получит денежной компенсации за уход из московского клуба. Об этом сообщил журналист «Спорт-экспресса» Игорь Рабинер.

«По моей информации, ради возможности работать в “Спартаке” он пошел на то, чтобы в прошлое межсезонье не прописать в контракте отступные в случае отставки, инициированной клубом.

А сейчас расставание, по моим данным, оформлено по соглашению сторон. То есть расчет с Аленичевым будет произведен по КЗоТу», – сообщил Рабинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
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Клим Чугункин.
1470466249
Как говорил Ося Бендер-:"От мёртвого Осла Ухи"!
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андрей андреев
1470466269
7100?
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alp
1470466723
попользовались и выбросили
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alexidj
1470467507
Удачи Дима!
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Врач Зенита
1470472398
Как врач недоклуба, могу заявить, что он не достоин компенсации. Я очень сожалею, что в моем средненьком газпроекте, денег из госказны не жалеют и платят всяким боашам огромные зарплаты.
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mgordeev
1470475894
Этот парень при своем уровне профессионализма сам должен приплачивать Федуну за строчку в резюме.
Ответить
cska-62
1470476206
Никакого КЗоТа давно уже не существует... :-)))) Есть ТК РФ. Мсье Рабинер! Ну нельзя же жить в прошлом... В теперь уже далёком прошлом... Или все стали брать пример с орловского губернатора, который отметился тем, что публично заявил о поездке Ивана Грозного с больным сыном из Москвы в ... построенный столетием спустя после его смерти Петербург? Общеобразовательный уровень чиновников и журналистов упал ниже плинтуса! И уже не кажутся смешными три вопроса, придуманными мною в 2002 году, когда ещё сын учился в школе... В эпоху массового увлечения компьютерными играми и телесериалами общеобразовательный уровень школьников настолько упал, что для положительной оценки по истории выпускникам следует задавать лишь три вопроса: 1. (На отлично). Смогла ли взять Севастополь 11 армия маршала Нея? 2. (На хорошо). Насколько удачно согласовывали свои действия при наступлении на Москву Наполеон и Гитлер? 3. (На удовлетворительно). Верные ли сведения о развёртывании русских войск у Бородино сообщала Наполеону авиационная разведка?
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fakel-vrn
1470482114
без работы не останется аленичев это точно...можно попробовать с армавира... многие на нем пробуют себя как тренер)
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