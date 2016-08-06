Бразильский форвард Клейтон заинтересовал клуб из РФПЛ

Нападающий «Атлетико Минейро» Клейтон может продолжить карьеру в России. Как утверждает OCHute, в услугах 20-летнего футболиста нуждается клуб из РФПЛ, который уже вступил в переговоры с бразильцем. Название российской команды не сообщается.

Сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Клейтон провел 12 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

Стоит отметить, что прошлой зимой в приобретении форварда были заинтересованы ЦСКА и «Спартак».