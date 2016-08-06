Румменигге: «Бавария» не намерена платить Левандовски зарплату на уровне «Манчестер Сити» или «ПСЖ»

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что клуб уже встречался с представителями нападающего Роберта Левандовски по поводу нового контракта. При этом он отметил, что клуб готов пойти на повышение зарплаты поляку, однако уточнил: мюнхенцы не намерены платить 27-летнему игроку чрезмерно большие деньги. Напомним, действующее соглашение форварда рассчитано до середины 2019 года.

«Мы уже несколько раз встречались с представителями Левандовски. Клуб готов к продлению контракта. Конечно же, мы не собираемся его продавать.

«Бавария» всегда готова пересмотреть соглашение футболиста в сторону увеличения зарплаты, если вырастет его трансферная стоимость. Тем не менее, мы не намерены платить столько, сколько, к примеру, могут себе позволить платить «Манчестер Сити» или «ПСЖ».

У нас хорошие зарплаты, а в этих клубах – сумасшедшие. Но количество трофеев не зависит от размера зарплат», – сказал Румменигге.