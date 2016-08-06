Моуринью: «Считаю неэтичным обсуждать другие команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что в отличии от своих коллег по тренерскому цеху не имеет привычки обсуждать другие команды и считает подобное проявлением непорядочности.

«Я могу говорить лишь о своем клубе. Слышал, как двое моих коллег по цеху вели разговор о «Манчестер Юнайтед». Считаю это проявлением непорядочности.

Некоторые из моих поступков называют неэтичными, однако, когда подобные вещи делают другие, это никто не обсуждает, будто бы все в порядке. Я не говорю о других командах, а мои коллеги пускай поступают как считают нужным. Главное то, что происходит в моем доме, а не у соседей», – отметил Моуринью.