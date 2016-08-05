Асхабадзе: «Назначил бы главным тренером «Спартака» Карпина»

Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе считает Валерия Карпина лучшим кандидатом на должность главного тренера красно-белых. Напомним, 47-летний специалист уже возглавлял «народную команду» с небольшим перерывом с 2009 по 2014 годы. Сегодня пост наставника московского клуба покинул Дмитрий Аленичев, не сумевший вывести спартаковцев в групповой этап Лиги Европы.

– До назначения нового главного тренера его обязанности будет исполнять Массимо Каррера.

– По своему опыту могу сказать, что если затянуть процесс в таком клубе как «Спартак» на долгое время, это точно не скажется позитивно.

– Станислав Черчесов может возглавить «Спартак»?

– Я могу лишь допускать, что он им станет. Как и Курбан Бердыев или Валерий Карпин.

– Будь вы в структуре клуба, за какую кандидатуру выступали бы?

– За возвращение Карпина. Он был бы первым в моем списке.

– Кого поставили бы на второе?

– Исходя из того, что Бердыев связан трудовым договором с «Ростовом», то Черчесова.