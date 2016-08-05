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  • Асхабадзе: «Назначил бы главным тренером «Спартака» Карпина»

Асхабадзе: «Назначил бы главным тренером «Спартака» Карпина»

5 августа 2016, 23:50
8

Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе считает Валерия Карпина лучшим кандидатом на должность главного тренера красно-белых. Напомним, 47-летний специалист уже возглавлял «народную команду» с небольшим перерывом с 2009 по 2014 годы. Сегодня пост наставника московского клуба покинул Дмитрий Аленичев, не сумевший вывести спартаковцев в групповой этап Лиги Европы.

– До назначения нового главного тренера его обязанности будет исполнять Массимо Каррера.

– По своему опыту могу сказать, что если затянуть процесс в таком клубе как «Спартак» на долгое время, это точно не скажется позитивно.

– Станислав Черчесов может возглавить «Спартак»?

– Я могу лишь допускать, что он им станет. Как и Курбан Бердыев или Валерий Карпин.

– Будь вы в структуре клуба, за какую кандидатуру выступали бы?

– За возвращение Карпина. Он был бы первым в моем списке.

– Кого поставили бы на второе?

– Исходя из того, что Бердыев связан трудовым договором с «Ростовом», то Черчесова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий
Комментарии (8)
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ваавва
1470431354
ХАХАХАХАХАХАХАХАХХА куда ты лезишь!Ты худший спортивный директор в истории Спартака не нужно рот свой открывать!
Ответить
Саня БУБА
1470431857
.....ну конечно!!!....один обнальщик, другой откатник......сладкая парочка долго из бюджета сосала!!!!...у ромы ностальджи!!!!...но волеру уже не пустят к кормухе...он пару раз киксанул в конце контракта!!!
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арейская
1470434719
Пусть это будет Карпин или даже Черчесов, только оставьте в покое Бердыева, он на своём месте, со своей выстроенной и выстраданной командой
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Asbjorn
1470436675
Еще бы,кого же еще
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CheKubana
1470449772
Этот хоть в Фнл вас стабильно опустит
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Диктор
1470462490
Хоть не заходи на свои ветки-вечно воняет.
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sevsor
1470465708
Опять в "Спартак" Валеру?))) Послужной список этого "специалиста" - в студию!)))
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moskowcity-petrv
1470470321
Асхабадзе валерафил)
Ответить
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