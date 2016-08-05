Президент «Арсенала»: «Если Аленичеву понадобится помощь, всегда готовы пойти ему навстречу»

Президент «Арсенала» Петр Кошельников выразил сожаление, что у Дмитрия Аленичева не сложилась карьера в «Спартаке». Также, по его словам, туляки готовы предоставить 43-летнему специалисту должность в структуре клуба. Напомним, Аленичев руководил «канонирами» с 2011 по 2015 годы, выведя их впервые в своей истории в РФПЛ. Сегодня он покинул пост главного тренера красно-белых.

«Безусловно, в «Арсенале» будут рады видеть Аленичева в любом качестве. Он очень много труда приложил к развитию не только клуба, но и футбола в области. Честно говоря, мне очень жаль, что у Аленичева не получилось в «Спартаке». На мой взгляд, это общая проблема российского футбола, и она не в тренерах, а в футболистах.

Я очень уважаю Аленичева, считаю его не только сильным футболистом и тренером, но и очень хорошим человеком. Если ему понадобится какая-то помощь, то мы всегда готовы пойти ему навстречу, потому что он это заслужил», – сказал Кошельников.