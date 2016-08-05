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Бубнов: «Не пора ли Федуну вслед за Аленичевым?»

5 августа 2016, 19:13
9

Экс-футболист «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов выразил мнение по поводу того, что красно-белые расстались с главным тренером Дмитрием Аленичевым. Напомним, 43-летний наставник принял столичный клуб перед началом прошлого сезона, заняв по итогам чемпионата пятое место и завоевав право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы. Вчера же «Спартак» благополучно покинул второй по значимости континентальный клубный турнир, проиграв по сумме двух встреч кипрскому АЕКу (1:2).

«В «Спартаке» замкнутый круг. Федун меняет тренеров, как перчатки. Это он так от дел отошел? Не пора ли вслед за Аленичевым и Проничевым?», – написал Бубнов на своей странице в Twitter.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Бубнов Александр Федун Леонид
Комментарии (9)
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Кукурудз
1470414347
старому плохо звучащему и нищему Бубну не порали приобрести клуб хоть любительской лиги и построить стад хоть на 500 чел а тога уже вякать
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alp
1470414813
а и правда - федуна на свалку, а спаму судьбу "москвы", "торпедо" и "сатурна" ибо денег у бубна содержать эту клоунаду нету
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nikita08
1470415255
пора
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stop
1470415945
Пора аж с 2006 года , да вот ни как не уйдёт
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vladimir-7
1470419751
Бубен, а деньги на зарплату где? А новый стадион ты построишь? А игроков покупать кто будет?
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Lb40
1470427528
Не пора ли тебе вслед на Моисеевым...нах*й
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FaTeK1945ru
1470469477
...пора всему российскому футбольному начальству за борт!!! Назначить молодых перспективных специалистов на должности.
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Yurik96
1470473157
Нужно было продать клуб Петру Авену,когда у того желание было купить ФКСМ.
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