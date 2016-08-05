Бубнов: «Не пора ли Федуну вслед за Аленичевым?»

Экс-футболист «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов выразил мнение по поводу того, что красно-белые расстались с главным тренером Дмитрием Аленичевым. Напомним, 43-летний наставник принял столичный клуб перед началом прошлого сезона, заняв по итогам чемпионата пятое место и завоевав право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы. Вчера же «Спартак» благополучно покинул второй по значимости континентальный клубный турнир, проиграв по сумме двух встреч кипрскому АЕКу (1:2).

«В «Спартаке» замкнутый круг. Федун меняет тренеров, как перчатки. Это он так от дел отошел? Не пора ли вслед за Аленичевым и Проничевым?», – написал Бубнов на своей странице в Twitter.