Мэрия Москвы: «ЦСКА и «Лужники» примут матчи Кубка конфедераций»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил о том, что новый стадион ЦСКА и «Лужники» смогут принять матчи Кубка конфедераций в 2017 году.

«Стадион ЦСКА практически готов к открытию. Реконструкция «Лужников» идет с опережением графика. С учетом введенного в 2014 году стадиона «Спартака» ключевые столичные стадионы смогут уже в 2017 году принять матчи международного уровня. В том числе, если потребуется, и матчи Кубка конфедераций.



Изначально завершить работы по реконструкции Большой спортивной арены «Лужники» планировалось в 2017 году, однако мы идeм с опережением графика, и уже к концу этого года основной объeм работ на стадионе будет завершен», – сказал он в интервью порталу стройкомплекса Москвы.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.