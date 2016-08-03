Затопление на «Зенит-Арене» устранено

Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга сообщила, что затопление на строящемся стадионе на Крестовском острове устранено. Напомним, ранее появились видеоролики, на которых видно, что на разных участках арены образовались затопления из-за дождей.

«Ливневку расчистили, и вода уходит. Ничего криминального нет: ни ошибки при проектировании, просто засор ливневой канализации. Генподрядчику строительства стадиона «Инжтрансстрой-СПб» на совещаниях были даны указания устранить засор в стоках, но генподрядчик их не выполнил», – отметила пресс-служба.