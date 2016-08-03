Стогниенко: «Не вижу ничего плохого в том, что «Зенит» комментирует только Орлов»

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал информацию о том, что в нынешнем сезоне чемпионата России игры «Зенита» будет комментировать не только Геннадий Орлов.

«Не считаю возможным говорить о решении телеканала, где я не работаю. Кто комментирует матчи «Зенита» или другой команды – это дело работодателя, то есть «Матч ТВ». Вообще проблема того, кто какую игру комментирует, несколько преувеличена. Комментатор может быть закреплен за конкретной командой – вопрос в качестве комментария. Другое дело, как это воспринимают зрители, но я здесь ничего плохого не вижу», – сказал Стогниенко.