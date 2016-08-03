Карпин готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин признался, что не прочь возглавить «Манчестер Юнайтед».

– Два года назад вы сказали, что готовы возглавить «Манчестер Юнайтед». А сейчас?

– И сейчас готов.

– И вы уверены, что сможете дать команде больше, чем Жозе Моуринью?

– Больше или меньше – это другой вопрос, но тренировать готов, да. Если получилось даже в «Спартаке», почему не получится в «МЮ»?

Там все выстроено, построено для того, чтобы тренер мог заниматься только футболом и работать с игроками высочайшего уровня.