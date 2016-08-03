Симонян: «Прав ли Аленичев? Время покажет»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян не торопится утверждать, что «Спартак» с приходом на тренерский мостик Дмитрия Аленичева встал на правильный путь.
— На ваш взгляд, сейчас «Спартак» на верном пути? Получится ли у Дмитрия Аленичева со второй попытки привести команду к медалям РФПЛ?
— Пока сложно сказать наверняка. Время покажет. Приятно, что у команды получилось столь удачно стартовать в сезоне. Победа, да еще и такая крупная, в стартовом матче первенства в любом случае придает уверенности. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя. Посмотрим, что будет дальше. Мы наблюдаем за игрой «Спартака» с трибун стадиона, не находимся внутри коллектива, не присутствуем на тренировках, поэтому сложно судить о том, на правильном ли пути команда. Хочется, чтобы это было так.
— Недавно вы сказали, что рассчитываете на то, что «Спартак» станет чемпионом именно в этом сезоне...
— Конечно, я сказал это не без доли юмора и сарказма. Жизнь — такая штука... Мне уже много лет, и мне бы очень хотелось застать тот момент, когда «Спартак» станет чемпионом России.
Желаю Аленичеву успеха, но изменить своё скептическое отношение к его тренерским способностям смогу не раньше, чем туров через 10-15, когда "Спартак" встретится очно не только дома с тульским "Арсеналом", а и с ведущими клубами РФПЛ... И проведёт не один матч в Лиге Европы, который, кстати, не получился по ряду причин, в том числе и объективных...