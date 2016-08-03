Симонян: «Прав ли Аленичев? Время покажет»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян не торопится утверждать, что «Спартак» с приходом на тренерский мостик Дмитрия Аленичева встал на правильный путь.

— На ваш взгляд, сейчас «Спартак» на верном пути? Получится ли у Дмитрия Аленичева со второй попытки привести команду к медалям РФПЛ?

— Пока сложно сказать наверняка. Время покажет. Приятно, что у команды получилось столь удачно стартовать в сезоне. Победа, да еще и такая крупная, в стартовом матче первенства в любом случае придает уверенности. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя. Посмотрим, что будет дальше. Мы наблюдаем за игрой «Спартака» с трибун стадиона, не находимся внутри коллектива, не присутствуем на тренировках, поэтому сложно судить о том, на правильном ли пути команда. Хочется, чтобы это было так.

— Недавно вы сказали, что рассчитываете на то, что «Спартак» станет чемпионом именно в этом сезоне...

— Конечно, я сказал это не без доли юмора и сарказма. Жизнь — такая штука... Мне уже много лет, и мне бы очень хотелось застать тот момент, когда «Спартак» станет чемпионом России.