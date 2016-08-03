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Симонян: «Прав ли Аленичев? Время покажет»

3 августа 2016, 07:30
4

Первый вице-президент РФС Никита Симонян не торопится утверждать, что «Спартак» с приходом на тренерский мостик Дмитрия Аленичева встал на правильный путь.

— На ваш взгляд, сейчас «Спартак» на верном пути? Получится ли у Дмитрия Аленичева со второй попытки привести команду к медалям РФПЛ?

— Пока сложно сказать наверняка. Время покажет. Приятно, что у команды получилось столь удачно стартовать в сезоне. Победа, да еще и такая крупная, в стартовом матче первенства в любом случае придает уверенности. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя. Посмотрим, что будет дальше. Мы наблюдаем за игрой «Спартака» с трибун стадиона, не находимся внутри коллектива, не присутствуем на тренировках, поэтому сложно судить о том, на правильном ли пути команда. Хочется, чтобы это было так.

— Недавно вы сказали, что рассчитываете на то, что «Спартак» станет чемпионом именно в этом сезоне...

— Конечно, я сказал это не без доли юмора и сарказма. Жизнь — такая штука... Мне уже много лет, и мне бы очень хотелось застать тот момент, когда «Спартак» станет чемпионом России.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Симонян Никита
Комментарии (4)
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SPARTAK-ARMANi
1470202734
Застанете Никита палыч и не один раз . долгих вам лет жизни ещё желаю чтобы не один раз это застать .
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Эрик Александрович
1470205080
Мне 32. Мне бы застать!
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maior-60
1470208859
Все будет хорошо. В Спартак нужно верить. Думаю что за первенство вполне реально побороться. Кони нынче уставшие. Главные конкуренты - Краснодар и бомжи.
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cska-62
1470210722
Рано... Очень рано говорить о чём-то... Возможно, конечно, Аленичев учится... Тут и изменения в тренерском штабе, и сохранение в составе "чёрной жемчужины" Квинси Промеса, и выставленный на матч с туляками сбалансированный состав... Но..., игру и результат сделали Джано и Промес... Особенно - опять же последний! А вот и Ребров, и защита периодически "косячили"... Просто никто уже этого не помнит, ибо их не наказали...
Желаю Аленичеву успеха, но изменить своё скептическое отношение к его тренерским способностям смогу не раньше, чем туров через 10-15, когда "Спартак" встретится очно не только дома с тульским "Арсеналом", а и с ведущими клубами РФПЛ... И проведёт не один матч в Лиге Европы, который, кстати, не получился по ряду причин, в том числе и объективных...
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