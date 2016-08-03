Карпин: «Верю, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своими ожиданиями от выступлений красно-белых в новом сезоне Премьер-лиги.
— Верите, что «Спартак» станет чемпионом в сезоне-2016/17?
— Верю.
— Чемпионат мира 2018 выиграет сборная России?
— Не верю.
— Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне?
— В этом сезоне — не верю.
— Многие наши коллеги говорили, что Эмери работает по конспектам Карпина.
— 100 процентов.
— Артем Дзюба забьет 25 голов в премьер-лиге без Халка.
— Не верю. Возьмите статистику: 25 голов последний раз забивал Веретенников. Веллитон забивал 22-23.
— Александр Мостовой станет тренером команды РФПЛ в сезоне-2016/17.
— Не верю. Лицензии нет для начала. Желания большого тоже нет.
Источник: «Матч ТВ»