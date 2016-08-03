Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Верю, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»

Карпин: «Верю, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»

3 августа 2016, 00:53
32

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своими ожиданиями от выступлений красно-белых в новом сезоне Премьер-лиги.

— Верите, что «Спартак» станет чемпионом в сезоне-2016/17?

— Верю.

— Чемпионат мира 2018 выиграет сборная России?

— Не верю.

— Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне?

— В этом сезоне — не верю.

— Многие наши коллеги говорили, что Эмери работает по конспектам Карпина.

— 100 процентов.

— Артем Дзюба забьет 25 голов в премьер-лиге без Халка.

— Не верю. Возьмите статистику: 25 голов последний раз забивал Веретенников. Веллитон забивал 22-23.

— Александр Мостовой станет тренером команды РФПЛ в сезоне-2016/17.

— Не верю. Лицензии нет для начала. Желания большого тоже нет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aleksandr76
1470174909
Я с 2002 года в это верю.
Ответить
Дон Посей
1470178458
"Спартак" займёт почётное третье место. Обломы будут на Оренбурге и Локомотиве.
Ответить
бочаров
1470179840
спартак будет 5
Ответить
tambovchanin
1470185108
и это после игры арсенала которого все дрюкали на сборах)мда)если аек пройдете со скрипом следующий раунд уже не по зубам будет это реальность
Ответить
Тренер Зенита
1470187310
Я хоть и тренер Зенита, а Спартаку желаю выиграть чемпионат России в этом сезоне. Зенит этого не достоин, я на тренировках на своих игроков смотрю и думаю, не зря команду бомжатней называют, ой не зря.
Ответить
Диктор
1470193663
Да м ,Валерон-очень хотелось бы назвать тебя провидцем в толпе этих тупоголовых псевдо спецов.Мы сами все этого очень хотим.
Ответить
dimon2602
1470196242
Он прав
Ответить
Врач Зенита
1470198133
Несмотря на то, что я лечу Дзюб в Зените, хочу пожелать Спартаку стать чемпионом! Мой проект пока не готов бороться за высокие места, к сожалению. Дзюба заболела, а больше тащить проект некому.....
Ответить
каа
1470198835
Про конспекты Карпина ....улыбнуло)))
Ответить
vladimir-7
1470210949
Вот еврей размечтался. Уберите этого придурка-Карпина, он надоел.
Ответить
Главные новости
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
1
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
Вчера, 15:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+