Первый вице-премьер РФ: «Екатеринбург готов к проведению чемпионата мира»

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов побывал в Екатеринбурге, где осмотрел стройплощадку стадиона, который примет матчи ЧМ-2018. По словам чиновника, город полностью готов к этому масштабному футбольному событию.

«Город готов к проведению чемпионата мира. В частности, поразила готовность аэропорта Кольцово. В других городах есть проблемы и в том, что касается строительства стадионов, и в том, что касается инфраструктуры. Екатеринбург же отличается от них», – сказал он.

Напомним, что стадион «Центральный» на время ЧМ-2018 будет носить название «Екатеринбург-Арена».