Ещенко: «В Иркутске во время сильных морозов меня спасали женские колготки»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил о времени своего выступления за иркутскую «Звезду». Напомним, цвета сибирского клуба футболист защищал с 2003 по 2004 год.

– Кстати, в юности я вообще был маленьким – метр сорок или метр пятьдесят. Однажды летом поехал в лагерь на Байкал со своей детской футбольной командой. Перед завтраком и после ходил на площадку, ребята растягивали меня на турнике. То же самое было в обед и вечером. И представляете – вырос за два месяца на двадцать сантиметров.

– Интересно.

– Из-за того что был маленького роста, когда играл на первенстве своего года, меня не выбирали селекционеры. Говорили: «Хороший, но маленький. Мы тебя не возьмем». А так, возможно, и раньше уехал бы из Иркутска.

– В Иркутске тренировались в сильные морозы?

– Да, иногда в матчах у нас было четыре тайма по двадцать минут. Из-за сильного холода. Мы укутывались. Варежки надевали. На ноги – пакеты, потом носки и затем «шиповки». Убирали с поля верхний слой снега, укатывали его и играли...

Еще нас спасали женские колготки. Они были такие плотные, вязаные. Надевали их, чтобы не замерзнуть. До сих пор помню даже, чем различаются передняя и задняя стороны. Спереди должна быть одна полоска, сзади – две.