Ещенко: «Скоро буду делать новую татуировку – спартаковскую»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об адаптации в московской команде.

— Ото всех положительные впечатления. И руководство, и тренерский штаб ко мне очень хорошо отнеслись. Когда пришел в «Спартак», сказал Дмитрию Анатольевичу, что не подведу его. А еще у нас классный персонал, с которым комфортно работать. Мне уже не терпится выйти на поле «Открытие Арены». Думаю, атмосфера будет фантастической.

— Совсем скоро вам предстоит первый матч в чемпионате России. «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом».

— Конечно, надо выигрывать. Нужно порадовать своих зрителей. Важно стартовать хорошо, чтобы в психологическом плане чувствовать себя уверенно.

— Чего ждете от нынешнего сезона?

— Побед в чемпионате России и Лиге Европы. Знаю, что спартаковские болельщики по ним соскучились. Хочется выходить на поле и демонстрировать хорошую игру. Еще постараюсь вернуться в сборную.

— У вас много татуировок. Это тоже ваше хобби?

— Можно сказать и так. Первую сделал в Киеве — знак Водолея. А еще у меня есть звезды, посвященные каждому клубу, в котором играл. Сейчас буду делать новую — спартаковскую. Пока был на сборах, не успел.