Тарасов: «Ничья с «Зенитом» закономерна»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги гостевого матча стартового тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«У «Зенита» хороший подбор футболистов, поэтому против них всегда сложно. Мы играли вторым номером и пытались цепляться за мяч впереди. Считаю, что результат закономерный, хотя «Зенит» больше владел мячом. Второй тайм провели хуже первого, но не сказал бы, что в концовке мы думали только о ничьей. Были хорошие отборы, однако развить атаку не получалось», – сказал Тарасов.