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Тарасов: «Ничья с «Зенитом» закономерна»

31 июля 2016, 06:09
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги гостевого матча стартового тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«У «Зенита» хороший подбор футболистов, поэтому против них всегда сложно. Мы играли вторым номером и пытались цепляться за мяч впереди. Считаю, что результат закономерный, хотя «Зенит» больше владел мячом. Второй тайм провели хуже первого, но не сказал бы, что в концовке мы думали только о ничьей. Были хорошие отборы, однако развить атаку не получалось», – сказал Тарасов.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Тарасов Дмитрий
Комментарии (5)
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vulf88
1469940877
О какой закономерной ничьи идёт речь?
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1bear
1469941881
...да повезло вам просто-"отскочили"
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Шейник
1469943531
это гинер все купил
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geragera
1469946155
в каком месте закономерно ? Тарасов С МОЗГАМИ БУЗОВОЙ ЭТО ПРИКОЛЬНО:)
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Garrincha58
1469977149
игра была равна играли Зенит и Шпала это да!
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