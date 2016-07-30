Кокорин и Кержаков – в атаке «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Стали известны составы команд на поединок первого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Юсупов, Маурисио, Кокорин, Шатов, А. Кержаков.

Запасные: М. Кержаков, Васютин, Анюков, Йованович, Рязанцев, Евсеев, Жирков, Джорджевич, Ломбертс, Витсель.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Игнатьев, Самедов, Миранчук, Шкулетич.

Запасные: Абаев, Михалик, Логашов, Янбаев, Коломейцев, Баринов, Касаев, Хенти, Галаджан, Лысов, Лапшов.