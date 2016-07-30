Мацуев: «Зобнин – талант. Жду от него прорыва»

Знаменитый российский пианист Денис Мацуев считает, что новичок «Спартака» Роман Зобнин в новом сезоне может выйти на более высокий уровень.

«Из молодежи в этом году жду прорыва от Зобнина, Кутепова, Головина, Новосельцева… Наверняка еще кто-то выстрелит. Мне кажется, сейчас в премьер-лиге будут отдавать предпочтение российским игрокам. В этом их уникальный шанс – заявить о себе в полный голос в преддверии ЧМ-2018. Особенно большие надежды возлагаю на Зобнина. Талант! Очень хочется, чтоб в «Спартаке» парень раскрылся во всей красе», – заявил Мацуев.