Зобнин: «Аленичев «напихал» нам в перерыве матча с АЕКом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился своими впечатлениями после матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против АЕКа.

«Не считаю, что был лучшим в матче с АЕКом. Безусловно, приятно, что тренер отметил меня, но если бы я реализовал свои моменты, тогда можно было бы о чем-то говорить. В первом тайме у нас мало что получалось, мы не открывались под передачи защитников. В перерыве Дмитрий Анатольевич, можно сказать, «напихал» нам, сказал, чтобы открывались под передачи и отдавали вперед. Но мы можем больше и способны играть лучше», – заявил Зобнин.