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  • Карпин не верит, что «Спартак» в этом сезоне может стать чемпионом

Карпин не верит, что «Спартак» в этом сезоне может стать чемпионом

29 июля 2016, 00:15
9

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил шансы московской команды на чемпионство в предстоящем сезоне российской Премьер-лиги.

«Говорите, «Спартак» прочат в чемпионы и по составу, и так как время пришло? Время действительно пришло. Причем пришло очень давно, клуб ведь уже практически 15 лет без титулов. Но по составу, думаю, пока еще нет. Не хватает как минимум одного нападающего и одного защитника.

Я не могу сказать, что «Спартак» сильно усилился. Ушел Паршивлюк, который, по мне, как минимум не слабее Ещенко. Ушел Зотов, плюс-минус похожий на Зобнина. И пришел Фернандо. Состав хороший для того, чтобы побороться. Но сказать, что «Спартак» будет чемпионом... Пока еще нет», – отметил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий
Комментарии (9)
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RamonCSKA
1469744453
Ну так скажем карпин немного приукрасил в пользу спартака Побороться за бронзу или ле вот реальный уровень Команды нет, игры нет это нынешний спартак
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арейская
1469753424
И я не верю, особенно после такой игры с АЕКом...
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Шейник
1469758157
фома не верующий
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ильиных
1469759905
Какая игра,они пас отдать на 5 метров не могут .
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тётя ASYA
1469772173
с физруком во главе точно не будет чемпионом
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life85
1469774358
Пожалуй
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life85
1469774378
Пожалуй соглашусь
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Grelas
1469783924
Ну если Валера не верит, то и мы не будем верить, а оно и к лучшему.) P.s: Шпартак - шампиньон! )
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Kareon
1469786998
По паршивлюку согласен полностью он сильнее Ещенко
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