Карпин не верит, что «Спартак» в этом сезоне может стать чемпионом

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил шансы московской команды на чемпионство в предстоящем сезоне российской Премьер-лиги.

«Говорите, «Спартак» прочат в чемпионы и по составу, и так как время пришло? Время действительно пришло. Причем пришло очень давно, клуб ведь уже практически 15 лет без титулов. Но по составу, думаю, пока еще нет. Не хватает как минимум одного нападающего и одного защитника.

Я не могу сказать, что «Спартак» сильно усилился. Ушел Паршивлюк, который, по мне, как минимум не слабее Ещенко. Ушел Зотов, плюс-минус похожий на Зобнина. И пришел Фернандо. Состав хороший для того, чтобы побороться. Но сказать, что «Спартак» будет чемпионом... Пока еще нет», – отметил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».